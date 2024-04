Es ist der Anfang einer neuen olympischen Zeitrechnung: Der Leichtathletik-Weltverband wird jede Goldmedaille bei den Sommerspielen in Paris mit je 50 000 US-Dollar (46 000 Euro) belohnen. Die Leichtathletik sei damit im August die erste Sportart, in der Preisgeld für Goldmedaillen gezahlt werde, unterstrich World Athletics nach einem Beschluss am Mittwoch. Man werde bei insgesamt 48 Entscheidungen 2,4 Millionen US-Dollar (2,2 Millionen Euro) ausschütten. Bei Staffelentscheidungen teilen sich die Mitglieder die 50 000 Dollar. Finanziert werden die Prämien aus Zuwendungen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) an seine Fachverbände verteilt. Letztere hatten mit diesen Geldern bei Olympia bislang keine Preisgelder finanziert.