Benfica Lissabon hat vor der Champions-League-Partie beim FC Bayern die Tabellenführung in Portugals Fußball-Liga verloren. Der Rekordmeister kam am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) beim Tabellenvierten GD Estoril Praia hinaus. Damit liegt Benfica in der Tabelle nach dem zehnten Spieltag einen Punkt hinter dem FC Porto, der das Stadtduell gegen Boavista mit 4:1 für sich entschieden hatte.

Für Benfica traf der Brasilianer Lucas Verissimo da Silva bereits in der zweiten Minute. Doch Loreintz Rosier glich in der Schlussminute aus. Schon am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) ist Benfica in München gefordert. Das erste Aufeinandertreffen in der Gruppenphase hatten die Bayern mit 4:0 für sich entschieden.