Die Adler Mannheim haben erstmals seit sieben Jahren das Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Der Mitfavorit schied nach einer bereits enttäuschenden Hauptrunde auch in den Playoffs frühzeitig gegen die Eisbären Berlin aus. Die Mannheimer, die in die Viertelfinal-Serie mit einem furiosen 7:1 in Berlin gestartet waren, verloren beim 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) am Dienstagabend zum vierten Mal hintereinander gegen die Eisbären, die sich am Ende mit 4:1 Siegen deutlich durchsetzten.