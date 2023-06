Die chinesische Golfspielerin Yin Ruoning hat die PGA Championship gewonnen und ihren ersten Sieg bei einem Major-Turnier gefeiert. Die 20-Jährige aus Shanghai setzte sich nach vier Runden auf dem Par-71-Kurs in Springfield/New Jersey mit einem Schlag Vorsprung auf die Japanerin Yuka Saso durch, das Preisgeld betrug 1,5 Millionen US-Dollar. Die Hamburgerin Esther Henseleit belegte mit 285 Schlägen den geteilten 30. Platz. "Als ich am 18. Abschlag stand und das Leaderboard sah, wusste ich, dass ich mit einem Schlag in Führung lag", sagte Yin der Golf-Post. Nach dem Abschlag jedoch gelang Verfolgerin Saso ein Birdie. Yin musste kontern, und zwar ebenfalls mit einem Birdie. "Ich bin froh, dass ich es geschafft habe", sagte Yin.