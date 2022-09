Die deutschen Vielseitigkeits-Pferde sind fit für die Weltmeisterschaften in Italien. Alle fünf Vierbeiner überstanden die tierärztliche Untersuchung am Mittwoch in Rocca di Papa bei Rom ohne Beanstandungen. Die Prüfungen des pferdesportlichen Dreikampfs beginnen am Donnerstag mit der Dressur. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen. Es starten Julia Krajewski, Sandra Auffarth, Michael Jung, Christoph Wahler und Alina Dibowski.