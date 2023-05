Paralympics-Sieger Markus Rehm hat erneut seinen Weltrekord im Weitsprung verbessert. Beim Meeting in Barcelona landete der 34-Jährige bei 8,64 Metern und übertraf seine Bestweite von der Europameisterschaft 2021 in Bydgoszcz/Polen um zwei Zentimeter. Im vergangenen Sommer war der Prothesenspringer sogar bereits auf 8,66 Meter gekommen. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) erkannte die Bestmarke damals aber nicht an, weil das Meeting in der Innsbrucker Innenstadt nicht den Normen entsprach. Saisonhöhepunkt in diesem Jahr ist die Para-Leichtathletik-WM in Paris (8. Juli bis 17. Juli).