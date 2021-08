Sport im Freien ist in Bayern fortan unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz ohne negativen Testnachweis gestattet. Auch Zuschauer benötigen bei Amateur-Sportveranstaltungen unter freiem Himmel keinen Negativtest mehr, wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mitteilte. "Die nun beschlossenen Änderungen sind ohne Frage ein großer Schritt in die richtige Richtung", sagte Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb zuständig ist. Notwendig ist ein negativer Testnachweis (PCR-Test, POC-Antigentest oder Selbsttest) dagegen ab sofort in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von 35 oder mehr bei der Sportausübung in geschlossenen Räumen und bei deren Besuch. Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel bleibt die Gesamtzahl der Besucher auf 1500 beschränkt.