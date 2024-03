Der frühere Tischtennis-Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov wechselt für die kommende Saison in der Bundesliga zum TTC Fulda-Maberzell. Ovtcharov war zuletzt in der Saison 2022/23 für den TTC Neu-Ulm in der Bundesliga aktiv gewesen, bestritt für den Klub jedoch lediglich zwei Einzel. "Es ist der Anspruch des Vereins und auch mein Anspruch, um Titel mitzuspielen", sagte Ovtcharov in einem Statement: "Ich bin extrem happy, dass dieser überraschende Wechsel geklappt hat. Ich hatte interessante Angebote aus China, Saudi-Arabien und Japan. Aber das wäre alles mit viel Reisen durch Zeitzonen verbunden gewesen. Fulda war der einzige Verein in Deutschland, der für mich ein spannendes und lukratives Angebot geschnürt hat." Dennoch wird Ovtcharov auch in Fulda wohl aus finanziellen Gründen auf eine vergleichsweise kleinere Anzahl an Einsätzen kommen.