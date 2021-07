Reiten: Bereits um 1.30 Uhr steht in der Vielseitigkeit die zweite von drei Disziplinen auf dem Programm. Für die deutschen Reiter um Michael Jung geht es ins Gelände - und der Parcours verspricht, nicht leicht zu werden.

Schießen: Ebenfalls um 1.30 Uhr machen sich Oliver Geis und Christian Reitz Hoffnungen, das Finale über 25 Meter an der Schnellfeuerpistole zu erreichen. Dort hätte Reitz die Chance auf seine dritte Medaille nach Bronze 2008 und Gold 2016.

Fechten: Im Florett ist die deutsche Mannschaft um Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und Andre Sanita im Achtelfinale (ab 2 Uhr) gegen Kanada gefordert.

Leichtathletik: Fast gleichzeitig startet Gesa Krause (2.10 Uhr) in den Vorläufen über 3000 Meter Hindernis, zudem geht Medaillenhoffnung Malaika Mihambo ab 2.50 Uhr in der Qualifikation im Weitsprung an den Start.

Hockey: Auch für die Hockey-Männer geht es ab 2.30 Uhr schon um Alles oder Nichts. Im Viertelfinale bekommt es die deutsche Mannschaft mit Argentinien zu tun.

Schwimmen: Nach seiner verpassten Medaille im 800-Meter-Finale bietet sich Florian Wellbrock ab 3.30 Uhr über 1500 Meter Freistil eine weitere Chance auf Edelmetall bei den Olympischen Spielen.

Wasserspringen: Nach Bronze im Synchronspringen steht Tina Punzel auch im Einzel vom Drei-Meter-Brett im Finale. Ab 8 Uhr kann sie ihrer Sammlung eine weitere Medaille hinzufügen.

Tennis: Silber hat Alexander Zverev mit dem Erreichen des Finals sicher, doch der 24-Jährige hat es gegen Karen Chatschanow auf die Goldmedaille abgesehen. Das Match beginnt nach dem Doppel-Finale der Frauen, das für 8 Uhr angesetzt ist.

Beachvolleyball: Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch kämpfen um den Einzug in die nächste Runde. Im Achtelfinale warten die brasilianischen Spielerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa (10 Uhr).

Turnen: In ihrer Paradedisziplin am Stufenbarren darf Elisabeth Seitz ab 10 Uhr auf eine Medaille hoffen. Zunächst sind allerdings die Männer am Boden und am Pauschenpferd gefordert.

Handball: Durch den 28:23-Erfolg gegen Norwegen hat sich die deutsche Mannschaft eine gute Ausgangssituation für den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet. Im letzten Gruppenspiel (ab 12.30 Uhr) wartet Brasilien auf das DHB-Team.