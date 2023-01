Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit dem deutschen Präsidenten Thomas Bach erneut aufgefordert, Athleten aus Russland nicht für Wettkämpfe zuzulassen. "Die olympischen Prinzipien und Krieg stehen in einem fundamentalen Gegensatz zueinander", teilte der Staatschef in Kiew mit. Er veröffentlichte dazu in sozialen Netzwerken Fotos von durch den Krieg zerstörten Sportstätten der Ukraine. Teils sind auf den Fotos Fechter in Ruinen zu sehen - in Anspielung auf Bachs Sportkarriere. Die IOC-Spitze hatte zuletzt angekündigt, Athleten aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge den Weg zu internationalen Wettbewerben zu eröffnen, insofern diese Russlands Krieg nicht "aktiv" unterstützen würden. Solange Russland Terror verbreite, sei dies undenkbar, konterte Selenskij. Er begründet dies mit der Staatstreue der Athleten und ihrer Instrumentalisierung durch die Politik. Dem IOC warf Selenskij Heuchelei vor: "Es kann keine Neutralität geben, wenn ein solcher Krieg läuft."