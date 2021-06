Der Olympische Fackellauf wird in Tokio wegen steigender Corona-Zahlen in den meisten Stadtteilen von öffentlichen Straßen verbannt, und auf kleine Inselgebiete verlegt. Der Schlussteil des Laufs in der Woche vor Beginn der Spiele (23. Juli) solle in der Vorortregion Tama im Westen der Stadt stattfinden, erklärte die Verwaltung. Seit Aufhebung des Notstandes verzeichnet Tokio zunehmende Neuinfektionen. Viele Menschen befürchten ein Olympia als Superspreader-Event. Die Verantwortlichen dagegen beschwichtigen und haben bis zu 10 000 einheimische Zuschauer bei allen Wettkämpfen erlaubt, maximal aber die Hälfte der Plätze.