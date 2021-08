Karateka Jasmin Jüttner zeigt sich trotz ihres frühzeitigen Ausscheidens in der Vorrunde begeistert von den Olympischen Spielen in Tokio. Jüttner, 28, war als erste Karateka in der Disziplin Kata auf die Matte gegangen.

Nachdem Jasmin Jüttner ein kleines Kapitel Karate-Geschichte geschrieben hatte, konnte sie auch das frühe Aus verschmerzen: Bei der olympischen Premiere ihrer Sportart schied die Aschaffenburgerin zwar in der Vorrunde aus, war aber "sehr zufrieden" mit ihrer Leistung im Kampfsporttempel Nippon Budokan. Jüttner, 28, war als erste Karateka in der Disziplin Kata auf die Matte gegangen. In Tokio ist die Kampfkunst zum ersten - und zunächst auch einzigen - Mal olympisch, 2024 in Paris verschwindet Karate wieder aus dem Programm.

Zwar hätte sie sich "noch mehr gewünscht" als Platz acht, "ich bin schon enttäuscht. Mein Ziel war hier klar, eine Medaille zu holen". Sie habe sich aber nichts vorzuwerfen, befand Jüttner und erklärte stolz: "Ich kann immer sagen, ich war die erste Karate-Athletin der Welt, die jemals bei Olympia aufgetreten ist. Das macht mich sehr glücklich. Das war ein atemberaubendes Gefühl, ich war voller Adrenalin. Das war etwas ganz Besonderes, was es so nicht mehr geben wird."

Die Kata-Disziplin ist eine Abfolge genau festgelegter Angriffs- und Abwehrtechniken ohne Gegner. Bewertet wird die dreiminütige Vorführung anhand bestimmter Kriterien wie etwa Ausdruck, Athletik und Technik. Was zunächst an Schauspiel oder Tanz erinnern mag, ist laut Deutschlands bester Kata-Kämpferin viel mehr. "Es ist eine Kampfkunst", sagte die 1,57 Meter große Athletin aus Mömbris auf die Frage, wie sie ihren Sport definiere. Es komme auf Schnelligkeit, Kraft, Dynamik, Haltung und Ausdruck an. "Also eigentlich alles", sagte Jüttner und verglich die Kata-Disziplin mit Turnen. "Wir haben eine festgelegte Performance, die wir so gut es geht abrufen."