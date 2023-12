Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Bedingungen für die Zulassung russischer Athleten an den Olympischen Spielen kritisiert. Prinzipiell sei er für deren Teilnahme an internationalen Wettbewerben - auch ohne Flagge oder das Abspielen der Hymne, sagte der Kremlchef am Donnerstag bei seiner großen Pressekonferenz: "Alle wissen, dass das unsere Sportler sind." Sollten die Begrenzungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) jedoch darauf abzielen, die besten russischen Sportler auszusieben, so müssten die russischen Behörden die Teilnahme überdenken, fügte der 71-Jährige hinzu.