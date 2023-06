Boris Herrmanns Team Malizia hat das 14. Ocean Race mit einem Etappensieg abgeschlossen. Die Crew um den Hamburger Weltumsegler setzte sich auf der siebten und letzten Etappe von Den Haag in den italienischen Zielhafen Genua nach elf Tagen, 19 Stunden, zwei Minuten und 51 Sekunden im Leichtwindpoker gegen Team Biotherm und Team Holcim-PRB durch. "Es herrschte Anspannung bis zum Schluss, aber jetzt ist es geschafft. Super cool", sagte Herrmann, 42, am Dienstag. Danach sprang er mit seinem gesamten Team vor Begeisterung von Bord der Malizia Seaexplorer ins Ligurische Meer.

Auf dem Wasser endete das Rennen um die Welt. Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fällt eine internationale Jury nach Anhörung aller Teams allerdings erst am Donnerstag. Weil das Boot der Spitzenreiter vom US-Team 11th Hour Racing bei einem vom Team Guyot verursachten Crash vor Den Haag kurz nach dem Start stark beschädigt worden war, hatten die Amerikaner die Finaletappe aufgeben müssen. Für Boris Herrmann war nach seiner fünften Weltumseglung klar: "Wir sind Dritte. Der Crash hat am Ende die Musik aus dem Rennen genommen. Ansonsten hätten wir zumindest theoretisch noch um Platz zwei spielen können. Und Holcim-PRB um Platz eins. So muss es 11th Hour Racing gewinnen."