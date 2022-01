Die deutschen Nordischen Kombinierer haben den Titel beim Seefeld-Triple verpasst, aber Selbstvertrauen für die Olympischen Winterspiele gesammelt. Vor allem Vinzenz Geiger überzeugte an den drei aufeinanderfolgenden Wettkampftagen in Seefeld mit den Plätzen zwei, eins und vier. "Ich bin mit dem Wochenende sehr zufrieden", sagte der Oberstdorfer, der in Peking zu den Medaillenhoffnungsträgern zählt. Als "sehr wichtig für das Selbstvertrauen", bezeichnete Bundestrainer Hermann Weinbuch im ZDF die Olympia-Generalprobe. "Im Laufen waren wir die ersten zwei Tage überragend. Heute waren wir ein bisschen müde."

Den Sieg im finalen Langlaufrennen über 12,5 Kilometer sicherte sich der Norweger Joergen Graabak vor dem Österreicher Johannes Lamparter und Jarl Magnus Riiber (Norwegen). Das letzte Skispringen der Veranstaltung in Österreich war zuvor wegen schlechter Windbedingungen abgesagt worden. Für die Startreihenfolge beim Langlauf, wurde daher der provisorische Wertungsdurchgang herangezogen. Nach dem Ergebnis dieses Springens und der Anrechnung des Ergebnisses vom Vortag ging Graabak als Erster ins Langlaufrennen. Geiger, der am Samstag noch gesiegt hatte, startete als Siebter mit einem Rückstand von 28 Sekunden. Beim Triple wirken sich die Resultate des Vortages auf den folgenden Wettbewerb aus. Wer am Ende zuerst die Ziellinie überquert, hat auch das Triple gewonnen.

Geiger machte sich alleine auf die Verfolgung der Spitzengruppe, zu der neben Graabak auch die Top-Kombinierer Lamparter und Riiber gehörten. Zwischenzeitlich holte Geiger etwas auf, musste seinem hohen Anfangstempo dann aber Tribut zollen und kam nicht mehr vorne heran. Fünf Tage vor der Eröffnung der Winterspiele schafften es hinter Geiger auch Julian Schmid als Neunter und Terence Weber als Zehnter in die Top-Ten. Triple-Rekordsieger Eric Frenzel wurde Elfter. Das DSV-Team bleibt noch bis Mittwoch in den Alpen und reist dann nach Peking.