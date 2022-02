Während Eiskunstläufer Nolan Seegert, der erste deutsche Corona-Fall dieser Winterspiele, die Quarantäne am Freitag nach neun Tagen verlassen durfte, muss der Nordische Kombinierer Eric Frentzel weiterhin in seinem Hotelzimmer in Zhangjiakou ausharren. Am 4. Februar war Frenzels positiver Test verkündet worden. Und mit jedem Tag, mit jedem weiteren Test mit einem CT-Wert unter 35 sinkt die Hoffnung des Sachsen, doch noch bei den Spielen starten zu dürfen. Allzu gerne wäre der Sachse zumindest bei der Entscheidung von der Großschanze und in der Staffel am Donnerstag dabei. Doch noch immer heißt es für den 33-Jährigen: abwarten statt vorbereiten. "Es wird immer schwieriger", hatte Frenzel bereits am Dienstag mit Blick auf den nahenden Einzel-Wettkampf am Dienstag dem ZDF gesagt.

Paarläufer Seegert, der an drei aufeinanderfolgenden Tagen einen CT-Wert über 35 aufwies, wird nach seiner Entlassung aus der Quarantäne nun als "Close Contact" behandelt. Er darf mit seiner Partnerin Minerva Haase am Training und am Wettkampf teilnehmen, bleibt aber vom Team separiert. So weit ist Frenzel noch nicht. Immerhin kann er nach dem Umzug in ein größeres Zimmer auf Ergometer, Fitnessmatte und eine Faszienrolle zurückgreifen.