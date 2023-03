Von dpa

Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel hat nach drei Olympiasiegen und 18 WM-Medaillen seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet. Seinen letzten Wettkampf will der 34-jährige Ausnahmeathlet Ende März im finnischen Lahti bestreiten. "Es ist jetzt ein schöner Moment, um abzutreten. Ich brauche nicht noch mehr Bestätigung", sagte er der FAZ. Der Familienvater prägte die Sportart mehr als ein Jahrzehnt lang. Er feierte 43 Weltcupsiege und gewann zwischen 2013 und 2017 fünfmal nacheinander den Gesamtweltcup. Mit Teamsilber in Planica, seiner 18. WM-Medaille, stieg Frenzel jüngst zum erfolgreichsten Athleten bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften auf. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang war er der deutsche Fahnenträger. Er habe alles erreicht, was er erreichen wollte, sagte Frenzel. Nach der aktiven Laufbahn will er seine Erfahrungen weiter in der vom Olympia-Aus bedrohten Sportart Kombination einbringen.