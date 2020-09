Der frühere Weltklasse-Profi Frank de Boer übernimmt das Amt des niederländischen Nationaltrainers. Der 50-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis nach der WM 2022, wie der niederländische Verband am Mittwochabend mitteilte. Der Posten war nach dem Wechsel von Ronald Koeman zum FC Barcelona vakant. Das erste Spiel des früheren Abwehrspielers, der als Aktiver unter anderem 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann und den Klub als Trainer zu vier Meistertiteln führte, ist die Partie am 7. Oktober gegen Mexiko. De Boer war zuletzt in den USA bei Atlanta United wegen ausbleibender Erfolge entlassen worden.