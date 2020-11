Unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer bleibt die niederländische Nationalelf sieglos. Im Test gegen Spanien, in der Nations League am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) Gegner der deutschen Elf, kam Oranje nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, damit wartet die Elftal auch nach vier Spielen unter de Boer noch auf einen Sieg - so lange wie unter keinem seiner Vorgänger. Oranje geriet in Amsterdam durch ein Tor von Sergio Canales (19.) in Rückstand. Donny van de Beeck glich aus (47.).

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ebbe Sand feierte dagegen als dänischer Ersatz-Nationaltrainer einen Prestigeerfolg. Er sah bei seinem ersten Spiel als Chefcoach ein 2:0 gegen Schweden.

Weltmeister Frankreich unterlag mit der zweiten Garde und dem Debütanten Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach überraschend 0:2 (0:2) gegen Finnland. Marcus Forss (28.) und Onni Valakari (31.) sicherten Finnland den ersten Sieg gegen die Franzosen, die erstmals seit 15 Monaten wieder verloren. Europameister Portugal, wie die Franzosen deutscher Gruppengegner bei der EM im nächsten Jahr, verbuchte hingegen einen lockeren 7:0 (2:0)-Sieg gegen den Fußballzwerg Andorra. Pedro Neto (8.), Paulinho (29. und 61.), der Ex-Münchner Renato Sanches (56.), Emil Garcia per Eigentor (76.), Cristiano Ronaldo (85.), mit seinem 102. Länderspieltor, sowie João Felix (88.) trafen für Portugal.