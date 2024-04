Eishockey-Vizeweltmeister John-Jason Peterka hat seine Buffalo Sabres mit zwei Toren und einem Assist zu einem souveränen Heimsieg in der US-Liga NHL geführt. Der 22-jährige Angreifer traf beim 6:2-Erfolg gegen die Washington Capitals zum zwischenzeitlichen 2:1 (17.) und 3:1 (31.) seines Teams, es waren die Saisontreffer 27 und 28 für Peterka. Zudem legte er das vorentscheidende 4:2 von Rasmus Dahlin im dritten Drittel auf. Für Peterka war es der vierte NHL-Doppelpack seiner Karriere. Trifft Peterka in den ausstehenden sechs Hauptrundenspielen noch zweimal, zieht er in der Rangliste der deutschen Profis mit den meisten Treffern in einer NHL-Saison an Marco Sturm vorbei auf Rang drei. Mehr Tore in einer Spielzeit erzielt haben bislang nur Leon Draisaitl (55/Edmonton Oilers) und Tim Stützle (39/Ottawa).