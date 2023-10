Der Fehlstart von Eishockey-Profi Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers in die neue Saison der nordamerikanischen Profiliga NHL ist perfekt. Drei Tage nach der deutlichen 1:8-Niederlage zum Saisonauftakt bei den Vancouver Canucks verlor Edmonton vor heimischer Kulisse auch das zweite Spiel gegen den kanadischen Rivalen mit 3:4. Draisaitl selbst zeigte am späten Samstagabend erneut eine starke Leistung und erzielte seinen zweiten Saisontreffer, zudem legte er das zwischenzeitliche 2:2 durch seinen kongenialen Sturmpartner Connor McDavid auf. Für die Oilers geht es am Dienstag mit dem Spiel bei den Nashville Predators weiter.