Eishockey-Topspieler Leon Draisaitl hat das deutsche Eishockey-Duell gegen Nationaltorwart Philipp Grubauer in der NHL knapp gewonnen. Beim 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)-Sieg der Edmonton Oilers bei den Seattle Kraken erzielte Draisaitl gegen Grubauer in der 31. Minute mit seinem 30. Saisontor den Führungstreffer. Am 2:0 durch Brett Kulak in der 49. Minute war der gebürtige Kölner am Samstag (Ortszeit) ebenfalls beteiligt. Nach dem Anschluss durch Eeli Tolvanen in der 54. Minute überstanden die Oilers am Ende noch eine Strafzeit für Draisaitl und eine doppelte Unterzahl, da Seattle Grubauer für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis nahm. Edmontons Torhüter Stuart Skinner avancierte mit drei Paraden in der letzten Minute zum Spieler des Spiels, insgesamt hielt er 24 Schüsse auf sein Tor, Grubauer zeigte ebenso eine gute Leistung mit 22 abgewehrten Schüssen.