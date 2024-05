Das dritte Duell findet am Samstag in Dallas statt. Die Boston Celtics, bestes Team der regulären Saison, kassierten in ihrer Serie ebenfalls das 1:1. Gegen die Cleveland Cavaliers, die in der ersten Runde Orlando Magic um die Weltmeister Franz und Moritz Wagner ausgeschaltet hatten, verlor der NBA-Rekordsieger mit 94:118. Donovan Mitchell holte 29 Punkte, bei den Celtics schaffte Jayson Tatum 25 Zähler.