Dennis Schröder und die Brooklyn Nets haben nach der nächsten Niederlage in der NBA praktisch keine Chance mehr auf die Playoffs. Der Weltmeister-Kapitän aus Deutschland geriet beim 111:133 der Brooklyn Nets gegen die Indiana Pacers zudem in eine Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler Jalen Smith. Die Basketballer mussten von Mitspielern und Betreuern getrennt werden. Schröder kassierte in der Szene ein technisches Foul, Smith flog sogar vom Platz. Weil die Atlanta Hawks ihr Spiel bei den Chicago Bulls 113:101 gewannen, ist der Rückstand der Nets auf Rang zehn in der Eastern Conference nur noch theoretisch aufholbar. Die Nets haben den direkten Vergleich zwar gewonnen. Ein weiterer Sieg der Hawks oder eine weitere Niederlage der Nets entscheidet den Kampf um den letzten Platz für das Play-In vor den Playoffs aber bereits. Die Nets treffen am Mittwochabend (Ortszeit) im Barclays Center in New York erneut auf die Pacers, die Hawks spielen parallel gegen die Detroit Pistons - das schlechteste Team der Liga.