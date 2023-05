Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth hat seinen Trainer für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern vorgestellt: Marek Mintal, früher Torjäger und Publikumsliebling beim 1. FC Nürnberg, soll "die Mission der Rückkehr in den Profifußball binnen zwei Jahren federführend angehen", wie die SpVgg am Montagabend mitteilte. Der 45-Jährige besitzt die Uefa-Pro-Lizenz. "Mit Marek Mintal haben wir einen, dessen Name nicht nur eine hohe Strahlkraft besitzt", sagte SpVgg-Geschäftsführer Jörg Schmalfuß, "sondern einen, der nicht nur als Aktiver große Erfolge feierte, sondern auch als Trainer schon etliche Fußspuren hinterlassen hat." Mintal, damals auch Teammanager der slowakischen Nationalmannschaft, agierte unter Michael Wiesinger und Armin Reutershahn sowie später unter Gertjan Verbeek als Co-Trainer beim 1. FC Nürnberg. In der Folgezeit hatte er etliche Posten beim Club inne: Als Co-Trainer fungierte er bei der U19-Mannschaft und bei den Profis, verantwortlich war er bei der U16, der U17, der zweiten Mannschaft und zweimal interimsmäßig im Bundesligabereich. "Mit Marek wollen wir einen Neuanfang mit einer klaren strategischen Ausrichtung", erklärte Schmalfuß.