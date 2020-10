Titelverteidiger René Rast fährt seinem dritten Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters entgegen. Der 33-Jährige gewann am Sonntag auch das letzte von vier Rennen nacheinander in Zolder/ Belgien. In der Gesamtwertung führt er nun mit 304 Punkten klar vor dem Schweizer Nico Müller (285) und geht als Favorit in das Saisonfinale am 7. und 8. November auf dem Hockenheimring. Schon am Samstag hatte er die Führung übernommen und einen Tag später ausgebaut. Erstmals auf einem DTM- Podest stand der ehemalige Formel-1- Fahrer Robert Kubica (Polen). Er wurde am Sonntag Dritter im BMW.