Der deutsche Motorradpilot Stefan Bradl wird am kommenden Wochenende bei den MotoGP-Rennen in Portimao/Portugal an den Start gehen. Sein Arbeitgeber Honda verkündete am Mittwoch, dass Bradl das Motorrad von Ex-Weltmeister Marc Marquez übernimmt. Der Spanier kann aufgrund einer Verletzung, die er sich beim Training mit seiner Offroad-Maschine zugezogen hat, nicht starten. Für Testfahrer Bradl ist es der fünfte Einsatz in der laufenden Saison. Bei seinen Einsätzen fuhr er stets in die Punkteränge.