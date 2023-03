Sieben Monate nach den Missbrauchsvorwürfen des früheren Weltklasse-Wasserspringers Jan Hempel hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) ein unabhängiges Gremium zur Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt eingesetzt. Wie der Verband mitteilte, soll die vierköpfige Expertengruppe innerhalb eines Jahres einen Bericht vorlegen. "Als Verband wollen wir transparent mit Fehlern in der Vergangenheit umgehen und uns mit all unseren Möglichkeiten dafür einsetzen, weitere solche Vorfälle zu verhindern", sagte Vizepräsident Wolfgang Rupieper.

Das Gremium, dem auch die Sportsoziologin Bettina Rulofs angehört, die in Deutschland als führende Expertin auf dem Gebiet gilt, soll Betroffene anhören, Zeitzeugen befragen und Dokumente auswerten. Ziel ist es dem DSV zufolge, zu dokumentieren, "welche Gewalttaten stattgefunden haben, wer und wie viele Menschen davon betroffen waren und welche Bedingungen, Strukturen und Kulturen im Kontext des Schwimmsports etwa dazu beitrugen, dass Gewalt gegen Kinder oder Erwachsene ausgeübt werden konnte". Überdies soll aufgedeckt werden, wer Verantwortung getragen habe und welche Folgen Betroffene und auch Familien erlitten.

Hempel, 51, hatte im vergangenen August in der ARD-Dokumentation "Missbraucht - Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport" vom jahrelangen sexuellen Missbrauch durch seinen inzwischen gestorbenen früheren Trainer Werner Langer berichtet. Wegen anderer Fälle sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen war gegen den ehemaligen Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz 2022 ein Strafbefehl verhängt worden. An der schleppenden Aufarbeitung hatte es in den vergangenen Monaten massive Kritik am DSV gegeben. So hat das Bundesinnenministerium, wie die ARD-Sportschau Ende Januar berichtete, in einem Untersuchungsbericht "grundlegende Defizite, die strukturell gelöst werden müssen", moniert: "Nach Auffassung des BMI sollte der DSV seine Aufklärungsarbeit zügig forcieren und sehr viel stärker vorantreiben."