Die Vorzeichen für die "Mission Gruppensieg", wie die Basketballer von Medi Bayreuth ihr letztes Gruppenspiel im Europe Cup überschrieben, standen schlecht. Vor dem Spiel musste Trainer Raoul Korner die Nachricht hinnehmen, dass ihm Center Andreas Seiferth gegen die London Lions wegen einer Fußverletzung fehlen wird. In Janari Joesaar, Cameron Wells und Philip Jalalpoor fehlten ohnehin schon drei wichtige Akteure. Aber die ersatzgeschwächten Oberfranken sind zumindest im dritthöchsten europäischen Wettbewerb kaum kleinzukriegen: Mit einer starken Teamleistung vor 959 Zuschauern in der Oberfrankenhalle bezwang Bayreuth die zuvor unbesiegten Gäste mit 97:78 und sicherte sich auf den letzten Drücker den ersten Platz in der Gruppe A vor London. Überragender Akteur war Nationalspieler Bastian Doreth mit 22 Punkten, Anim Sacar (21), Kevin Wohlrath (13), Martynas Sajus (12), Marcus Thornton und Terry Du'Aun Allen (je 10) trafen ebenfalls zweistellig.

In der am 8. Dezember beginnenden zweiten Runde trifft der Bundesligist nun auf das niederländische Team von ZZ Leiden, den russischen Vertreter Parma-Parimatch sowie Legia Warschau aus Polen. Auch in der zweiten Runde wird im Jeder-gegen-jeden-Modus gespielt, die beiden Ersten der zweiten Gruppenphase ziehen ins Europe-Cup-Viertelfinale ein.