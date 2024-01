Mit Spitzenzeiten haben Samuel Fitwi und Melat Kejeta beim Marathon in Dubai die Olympia-Normen für Paris 2024 erfüllt und sich jeweils an die zweite Stelle der historischen deutschen Bestenlisten geschoben. Fitwi (Trier) wurde in 2:06:27 Stunden Fünfter, schneller war bislang nur Amanal Petros bei seinem deutschen Rekord im vergangenen Herbst in Berlin (2:04:58). Sogar Vierte wurde Kejeta (Kassel) in 2:21:47 Stunden. Besser war bisher nur Irina Mikitenko, deren deutscher Rekord seit 2008 bei 2:19:19 liegt.