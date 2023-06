Die Spielerinnen des Mannheimer HC sind erstmals deutscher Meister im Feldhockey. Der MHC gewann am Sonntag das Finale auf eigener Anlage 4:3 nach Penaltyschießen gegen den Hamburger Club an der Alster. Den Siegtreffer markierte die Spanierin Lucia Jiménez (Zweite von links im Bild) als zehnte Schützin. Beim 1:1 (1:0) in der regulären Spielzeit gelang Katharina Haid (51.) mit Alsters siebter Strafecke der späte Ausgleich; Mannheim war Ende der ersten Halbzeit durch Carolin Seidels Strafeckentor (28.) in Führung gegangen. Viktoria Huses (57.) Eckentor zum vermeintlichen 2:1 für Hamburg wurde nach Videobeweis wegen gefährlichen Spiels zurückgenommen. Damit beendet der MHC die Saison ohne Niederlage und sicherte sich nach zwei Finalteilnahmen den lang ersehnten Titel.