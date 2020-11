Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat im Duell bei Manchester City ein Signal für den Konkurrenzkampf in der Liga verpasst. Das Team von Trainer Jürgen Klopp musste sich am 8. Spieltag beim Meisterschaftszweiten mit einem 1:1 (1:1) begnügen und verlor mit 17 Punkten die Tabellenführung an Leicester (18).

Das ManCity-Team von Pep Guardiola (12) tritt nach dem dritten Remis der Saison im Tabellenmittelfeld auf der Stelle. Mohamed Salah (13.) brachte Liverpool in einem unterhaltsamen Match mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung, die Gabriel Jesus (31.) noch vor der Pause egalisierte. Kurz darauf verschoss Kevin De Bruyne (42.) einen Handelfmeter für die Gastgeber, bei denen Ilkay Gündogan in der Startelf stand. Nach der Pause verlor die Begegnung an Tempo, beide Seiten bemühten sich um Spielkontrolle.

Der neue Spitzenreiter Leicester verbuchte am Sonntag mit einem 1:0 (1:0) gegen Wolverhampton den dritten Sieg in Serie. Jamie Vardy (15.) sorgte per Handelfmeter für die Entscheidung.