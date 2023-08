Bayer Leverkusen hat den spanischen Junioren-Nationalspieler Melvin Ukpeigbe von Real Madrid verpflichtet. Der 16 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr zum Fußball-Bundesligisten aus dem Rheinland. Leverkusen sicherte sich zudem eine Kaufoption. Ukpeigbe soll zunächst in der U17 von Bayer 04 zum Einsatz kommen. "Melvin Ukpeigbe ist ein außerordentlich spannender Spieler, der für die Zukunft eine Menge verspricht", wird Simon Rolfes, Leverkusens Geschäftsführer Sport, in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitiert.