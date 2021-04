Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter ist bereits drei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio in ausgezeichneter Verfassung. Der 28-Jährige erzielte in seiner Wahlheimat Offenburg am Samstag mit 91,50 Metern eine neue Weltjahresbestleistung. Vetter ist der erste Athlet, der im Olympia-Jahr die 90-Meter-Marke übertraf. Der Weltmeister von 2017 hatte bereits im vergangenen September aufhorchen lassen, als er mit 97,76 Metern seinen eigenen deutschen Rekord um drei Meter verbesserte. Zur Weltbestmarke des Tschechen Jan Zelezny aus dem Jahr 1996 fehlten ihm nur 72 Zentimeter.