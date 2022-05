Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, 30, hat beim Start der Diamond League in Doha bei schwierigem Wind nur eine Nebenrolle gespielt. Er belegte nach langer Wettkampfpause bei dem Meeting mit 72,51 Metern den siebten Rang. Während Röhler über 20 Meter hinter seiner persönlichen Bestweite blieb, beendete Nationalmannschaftskollege Julian Weber aus Mainz den Wettkampf als Dritter. Mit 86,09 Metern war er besser als bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo er mit 85,30 Metern Vierter geworden war. Der Sieg ging an Überraschungs-Weltmeister Anderson Peters (Grenada) mit 93,07 Metern.