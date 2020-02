Einen Tag nach dem Beinahe-Weltrekord von Stabhochsprung-Europameister Armand Duplantis hat das Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf eine große Aufwertung erhalten. Am 31. Januar 2021 wird die Veranstaltung neben dem Stammort Berlin (5. Februar) als zweites "Istaf-Indoor" ausgetragen. Dies gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Das Event wechselt dafür aus der 2000 Zuschauer fassenden Halle am Fußballstadion von Fortuna Düsseldorf in die 10 400 Besucher fassende Spielstätte des achtmaligen Eishockeymeisters Düsseldorfer EG. Der Schwede Duplantis war zu Wochenbeginn nach übersprungenen 6,00 Metern nur knapp an 6,17 Metern gescheitert. Damit bleibt der Rekord beim Franzosen Renaud Lavillenie (6,16).