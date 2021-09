Die deutschen Marathon-Meisterschaften werden im Herbst im Rahmen des München Marathons ausgetragen. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bekannt. Mitte April waren sie in Hannover pandemiebedingt ausgefallen; nun werden sie in die Großveranstaltung am Sonntag, 10. Oktober, integriert. "Nach vielen Corona-bedingten Absagen ist das ein schönes Zeichen für die Laufszene", sagte Marco Buxmann, DLV-Direktor Events. Der München Marathon habe von den bayerischen Behörden für sein umfangreiches Hygienekonzept inzwischen grünes Licht erhalten, bestätigte Veranstaltungschef Gernot Weigl. "Die lange Phase der Unsicherheit" sei damit vorbei.