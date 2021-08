Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat ihre für diesen Herbst angedachte Reise zu Leichtathletik-Legende Carl Lewis in die USA noch einmal aufgeschoben. Stattdessen will sie die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Uli Knapp, der die 27-Jährige vor ihrem Triumph in Japan betreut hatte, intensivieren. Die Einreise in die USA sei "momentan gar nicht möglich", sagte Mihambo bei einem Empfang durch ihren Heimatverein TSV Oftersheim. Sie wolle fürs Erste "in der Region" bleiben, wolle aber auch "andere Trainingszentren kennenlernen". Houston, wo Lewis als College-Trainer arbeitet, werde "auf jeden Fall ein Baustein sein in diesem Konstrukt".