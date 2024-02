Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Düsseldorf nach vier Fehlversuchen ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag traf sie den Absprungbalken bei keinem Versuch korrekt. "Technisch habe ich nicht das dargestellt, was ich sollte. Ich musste es auf die harte Tour lernen", sagte die Athletin von der LG Kurpfalz am Sonntag. Damit ist ihre Erfolgsserie in Düsseldorf nach drei Siegen beendet. "Ich habe noch zwei Meetings vor mir in der Hallensaison und kann es da besser machen", meinte die zuvor lange verletzte Mihambo, für die die Hallensaison nur eine Durchgangsstadtion im Olympiajahr ist.