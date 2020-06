Marathons in Berlin und New York fallen 2020 aus

Der Berlin-Marathon fällt in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer. Nachdem eine Verschiebung des für den 27. September angesetzten Straßenlaufs diskutiert worden war, folgte am Mittwoch von den Organisatoren die Absage. Die Erarbeitung eines Hygienekonzepts und unzählige Gespräche mit Behörden und Fachleuten hätten ergeben, dass der Berlin-Marathon unter den aktuellen Vorgaben in diesem Jahr nicht durchzuführen sei, hieß es. Ebenfalls abgesagt wurde am Mittwoch der New-York-Marathon. Der für den 1. November geplante Lauf mit Ziel in Manhattan zählt wie die Veranstaltungen in Berlin, Tokio, Chicago, Boston und London zu der Elite-Serie "World Marathon Majors".