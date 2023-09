Die LG Stadtwerke München hat einen neuen Präsidenten. Wie die Leichtathletik-Gemeinschaft am Donnerstag mitteilte, hat Amtsinhaber Jochen Schweitzer sich auf eigenen Wunsch zurückgezogen. Als Nachfolger wurde am Mittwoch der ehemalige Zehnkämpfer Jacob Minah gewählt. "Ich wurde vor zweieinhalb Jahren gebeten, den Verein in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und ich darf sagen, diese Mission ist gelungen, wenngleich es teilweise eine ziemliche Herausforderung war", sagte der 40-jährige Realschullehrer Schweitzer, der sich nun auf seine weiteren Ehrenämter als DLV-Vizepräsident Finanzen, als BLV-Vizepräsident sowie Bezirksvorsitzender Oberbayern konzentrieren will.

Minah, 41, war 2005 deutscher Meister im Zehnkampf, gewann in der Halle zweimal den nationalen Titel im Siebenkampf und wurde - sein Karrierehöhepunkt - 2007 Studentenweltmeister mit 8099 Punkten. Der in Ostwestfalen geborene Diplom-Betriebswirt und dreifache Familienvater lebt seit fünf Jahren in München, wo auch seine Kinder Leichtathletik betreiben. Er sehe es als "Herausforderung, ein Wir-Gefühl zu schaffen" und "das hohe Niveau der Vereins zu stärken, wenn nicht noch zu verbessern", sagte er nach seiner Wahl. Die LG Stadtwerke ist im jährlichen Vereinsranking des Deutschen Leichtathletik-Verbands zuletzt auf Rang fünf gelistet worden, zuvor lag sie einige Male in den Top Drei der deutschen Vereine, was die Zahl ihrer Athleten in den Bestenlisten angeht. Unterstützt wird Minah von Reinhard Maier (Vizepräsident Finanzen), Faliero Graiani (Vizepräsident Leistungssport), Elisabeth Hafenrichter (Vizepräsidentin Nachwuchsarbeit) und Chris Drüke (Vizepräsident Veranstaltungen).