Die wegen der Corona-Pandemie abgesagten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig sollen am 8. und 9. August nachgeholt werden. Dies gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Demnach sei für die Veranstaltung eine Sondergenehmigung beantragt, diese sei von den lokalen Behörden aber noch nicht erteilt worden. Die Titelkämpfe im Eintracht-Stadion sollen ohne Zuschauer stattfinden, aber vom Fernsehen übertragen werden. Athleten in technischen Disziplinen müssten Abstandsregeln einhalten und eigene Sportgeräte nutzen, Laufdisziplinen sollen nur bis 800 Meter stattfinden. Die längeren Distanzen sollen mit digitalen Formaten oder im Herbst nachgeholt werden, sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska. Die ersten Reaktionen darauf fielen deutlich aus. Gesa Krause, WM-Dritte über 3000 Meter Hindernis, sagte, sie sei "sprachlos" und fügte an: "Man spielt Fußball mit 22 Athleten auf dem Platz in vollem Gange, und bei einem Meisterschaftsfinale mit acht bis zwölf Läufern oder Läuferinnen soll das nicht möglich sein?!" Die nationalen Titelkämpfe hätten ursprünglich an diesem Wochenende (6./7. Juni) stattfinden sollen.