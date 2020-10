Meldungen in der Übersicht

Leichtathletik, Weltrekorde: Langstreckenläuferin Letesenbet Gidey aus Äthiopien hat in Valencia den Weltrekord über 5000 Meter geknackt. Die 22-Jährige lief bei der Veranstaltung eine Zeit von 14:06,65 Minuten und war damit über vier Sekunden schneller als ihre Landsfrau Tirunesh Dibaba (14:11,15 Minuten) im Jahr 2008. Gidey, fünfmalige Goldmedaillen-Gewinnerin bei Crosslauf-Weltmeisterschaften, hatte bei der Leichtathletik-WM in Doha im vergangenen Jahr Silber über 10 000 m gewonnen.

Weltmeister Joshua Cheptegei aus Uganda hat in Valencia den 15 Jahre alten Weltrekord über 10 000 Meter geknackt. Der 24-Jährige lief nach 26:11,02 Minuten ins Ziel und blieb damit deutlich unter der alten Bestmarke des dreimaligen Bahn-Olympiasiegers Kenenisa Bekele (Äthiopien/26:17,53) aus dem Jahr 2005. Am 14. August hatte Cheptegai in 12:35,36 Minuten bereits einen Weltrekord über 5000 m aufgestellt.

Fußball, Länderspiele: Schützenfeste von Weltmeister Frankreich und Ex-Titelträger Italien, ein Achtungserfolg für die Schweiz beim Deutschland-Test und ein misslungenes Bondscoach-Debüt von Frank de Boer: Die Fußball-Länderspiele am Mittwochabend sorgten für einige Schlaglichter. Das französische Team schickte Deutschlands nächsten Länderspielgegner Ukraine mit einer 7:1 (4:0)-Packung wieder nach Hause. Corentin Tolisso vom FC Bayern erzielte den fünften Treffer der Equipe tricolore (65.), während Olivier Giroud als Doppeltorschütze (24. und 34.) glänzte. Viktor Zygankow (53.) gelang für die Gäste nur Ergebniskosmetik.

Italien machte gegen Moldau beim 6:0 (5:0) in Florenz immerhin das halbe Dutzend voll. Erfolgreichster Torschütze für die Squadra Azzurra war der später gegen den Freiburger Vincenzo Grifo ausgewechselte China-Legionär Stephan El Shaarawy mit zwei Treffern. Die Schweiz, am kommenden Dienstag in der Nations League übernächster Gegner der deutschen Nationalelf, verkaufte sich gegen Vizeweltmeister Kroatien lange teuer. Ohne die corona-infizierten Manuel Akanji von Vizemeister Borussia Dortmund und Xherdan Shaqiri mussten sich die Eidgenossen nach einer Führung noch knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Unter keinem guten Stern stand de Boers Premiere als Oranje-Nationalcoach. In Amsterdam tat sich die Elftal im ersten Spiel unter dem Nachfolger des zum FC Barcelona abgewanderten Ronald Koeman beim 0:1 (0:0) gegen Mexiko sehr schwer und musste sich etwas unerwartet geschlagen geben. Im anspruchsvollsten Duell des Abends konnte Cristiano Ronaldo beim 0:0 von Europameister Portugal gegen den früheren Weltmeister Spanien seine Jagd auf den Länderspiel-Torrekord des Iraners Ali Daei (109 Treffer) nicht fortsetzen. Der fünfmalige Weltfußballer steht nach der Nullnummer weiter bei 101 Länderspiel-Toren.

Tennis, French Open: Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum zehnten Mal in seiner Karriere bei den French Open das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien setzte sich am Mittwochabend in einer Neuauflage des abgebrochenen US-Open-Achtelfinals gegen den Spanier Pablo Carreño Busta nach einem Satzverlust noch mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 durch. Im Halbfinale am Freitag trifft Djokovic auf den Griechen Stefanos Tsitsipas. Das andere Semifinale bestreiten der zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der Argentinier Diego Schwartzman. Djokovic strebt in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel an, Nadal seinen 19.