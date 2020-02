Die deutsche Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat sich bereits zu Beginn der Olympiasaison in Topform präsentiert. Die 22-Jährige verbesserte bei den Millrose-Games in New York in einem Rennen gleich zwei ihrer deutschen Hallenrekorde. Als Zweitplatziete über die Meile (1609 Meter) lief sie 4:17,26 Minuten, zudem unterbot sie mit ihrer 1500-Meter-Durchgangszeit (3:59,87) erstmals die Vier-Minuten-Grenze über diese Distanz. Siegerin des Rennens wurde die Amerikanerin Elle Purrier, die Klosterhalfen im Schlussspurt noch überholte und in nationaler Rekordzeit von 4:16,85 Minuten gewann. In der Halle ist das die zweitbeste jemals gelaufenen Zeit über diese Strecke; nur die Äthiopierin Genzebe Dibaba (4:13,31) war 2016 schneller gewesen.

Die in den USA trainierende Klosterhalfen setzte sich über 1500 Meter auch an die Spitze der Weltjahresbestenliste; ihre deutsche Bestzeit aus dem Vorjahr verbesserte sie dabei um fast drei Sekunden. Die Ausnahmeläuferin, die auch nach dem Doping-Skandal um Alberto Salazar weiterhin von dessen ehemaligen Assistenten Pete Julian betreut wird, ist erst die siebte Frau, die in der Halle über 1500 Meter unter vier Minuten geblieben ist; in der der ewigen Bestenliste rangiert sie damit auf Platz sechs. Vor zwei Wochen war Klosterhalfen mit einer Zeit von 4:04,38 Minuten über diese Strecke in die Saison eingestiegen. Mit Blick auf den frühen Termin der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) will die WM-Dritte von Doha über 5000 Meter nur eine kurze Hallensaison in den USA bestreiten. Eine Teilnahme an den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig (22./23. Februar) hat sie nicht geplant.