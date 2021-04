Die beiden Potsdamer Leichtathleten Nils Brembach und Saskia Feige haben sich am Samstag bei den deutschen Geher-Meisterschaften in Frankfurt jeweils den Titel über 20 Kilometer gesichert. Das Duo hat nun gute Aussichten, für das Olympiateam des Deutschen Leichtathletik-Verbandes nominiert zu werden. Brembach kam auf dem Messegelände in 1:21:37 Stunden vor Leo Köpp von der LG Nord Berlin und dem Potsdamer Christopher Linke ins Ziel; sechs Teilnehmer waren am Start. Saskia Feige gewann in 1:31:37 Stunden ihren zweiten nationalen Titel. Sie war die einzige Geherin in der 20-Kilometer-Konkurrenz.