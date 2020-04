Der Saisonhöhepunkt der Leichtathletik, die EM 2020 in Paris, fällt aus. Die Organisatoren haben die Veranstaltung (25. bis 30. August) wegen der Corona-Krise abgesagt. Man habe "wirklich alles versucht", versicherte OK-Präsident Jean Gracia. Auch eine Verschiebung ins kommende Jahr sei nicht möglich gewesen. Zuvor schon hatte der Weltverband die Diamond-League-Meetings in Eugene/USA und Paris verschoben. Das für den 11. Juni in Oslo geplante Meeting soll aber als alternativer Wettbewerb unter den Regularien Norwegens durchgeführt werden. Davor waren bereits die ersten fünf Meetings der Serie abgesetzt worden.