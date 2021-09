Die Corona-Pandemie beeinträchtigt weiter die Austragung von Titelkämpfen in der Leichtathletik. Der Weltverband World Athletics hat nun die für 2022 im australischen Bathurst geplante Crosslauf-WM um ein Jahr auf Februar 2023 verschoben . "Grund der Verschiebung sind die Sicherheitsmaßnahmen und die Reisebeschränkungen, die derzeit gelten, um die Ausbreitung von Covid-19 in Australien zu verhindern", hieß es in der Mitteilung: "Die australischen Grenzen sind für internationale Besucher geschlossen."