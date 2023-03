Jörg Bügner übernimmt beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) die reaktivierte Position des Sportdirektors. Der promovierte Sportwissenschaftler trägt künftig die gesamtheitliche Verantwortung für den Leistungssport beim DLV. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Bügner hatte bis Ende Januar als Sportdirektor der Deutschen Triathlon Union (DTU) gearbeitet. Zuvor war der heute 54-Jährige unter anderem als Teamtrainer des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking sowie als Leiter des Ressorts "Olympischer Wintersport" beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) tätig. Bügner soll auch Chefbundestrainerin Annett Stein administrativ entlasten. Der DLV hatte nach der historisch schlechten WM 2022 in Eugene bekannt gegeben, die Stelle des Sportdirektors wieder zu besetzen, die 2017 abgeschafft worden war.