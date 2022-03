Der Münchner Sprinter Aleksandar Askovic darf sich offenbar auf einen Start bei der Leichtathletik-Hallen-WM in Belgrad (18. bis 20. März) freuen. Das teilte die LG Stadtwerke mit, für die der 24-Jährige seit diesem Jahr antritt. Am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften hatte er seine persönliche Bestzeit über 60 Meter im Halbfinale auf 6,61 Sekunden verbessert - die Norm hatte er zuvor schon erfüllt -, im Finale fiel er dann mit 6,62 Sekunden auf den letzten Metern allerdings auf Rang vier zurück. Da offenbar andere ihre Teilnahme abgesagt hätten, gehen die Münchner nun dennoch davon aus, dass Askovic für Belgrad nominiert wird, was für den früheren Augsburger eine besondere Sache wäre: Er ist gebürtiger Belgrader.