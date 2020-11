Die Corona-Tests von Lazio Roms Stürmer Ciro Immobile sorgen weiter für Wirbel. Der frühere Dortmunder wies am Mittwoch bei seiner sechsten Untersuchung in 23 Tagen zum dritten Mal ein positives Ergebnis auf; am Vortag war er bei einer Testung des Vereins negativ gewesen. Die widersprüchlichen Resultate bei mehreren Lazio-Profis haben sich zu einer Affäre ausgeweitet. Der italienische Verband FIGC untersucht, ob Klubchef Claudio Lotito den mit ihm befreundeten Chef eines Labors zur Manipulation von Tests zugunsten Lazios angestiftet hat. Immobile hatte trotz positiver Tests in der Liga gespielt, weshalb Lazio harte Strafen drohen. Bei der Nationalelf Serbiens, die am Mittwoch drei infizierte Spieler meldete, wurde auch Lazio-Stürmer Sergej Milinkovic-Savic positiv getestet. Er war trotz der Corona-Lage bei Lazio zu den Länderspielen gereist.